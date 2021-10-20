Ordu'da Kovid-19 tedavisi sırasında doğum yapan ikiz bebek annesinden aşı çağrısı Açıklaması

ORDU (AA) - Ordu'da yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görürken ikiz bebeklerini dünyaya getiren Begüm Kadriye Sertel, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hamileliğinin 35. haftasında Kovid-19'a yakalanan ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan 25 yaşındaki Sertel'in ikiz bebekleri, Opr. Dr. Burcu Timur tarafından ameliyatla alındı.

Yoğun bakımda 13 gün kalan Sertel'in tedavisine normal serviste devam ediliyor. Aynı hastanedeki bebeklerin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sertel, ikiz bebeklerine hamile olduğu sırada Kovid-19 yakalandığını belirtti.

Hamilelik sürecinde aşı olmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getiren Sertel, şöyle devam etti:

"Şimdiki aklım olsa hiç düşünmeden aşımı olurdum. 'Bebeklerime bir şey olur.' diye aşı yaptırmaktan hep kaçındım. Fazla gezmiyorum, dolaşmıyorum, yakalanmam diye düşündüm. 'Bu hastalık bana uğramaz.' dedim. 'Uğrasa da atlatırım.' dedim. Aşı olmayı kendim istemedim. Aşının 2 yıl sonra sağlığı etkilediği şeklinde çevremdeki söylemlerden etkilendim. Allah'a şükür bebeklerime bir şey olmadı. Ama ben ölümden döndüm. Hiç düşünmeden herkes aşısını olsun. Eğer rahatlıkla nefes almak istiyorlarsa, sevdiklerini düşünüyorlarsa aşı olsunlar. Aşı kadar önemli bir şey yok."

Sertel, "Buradan çıkınca ilk işim aşı olmak. Şimdiki aklım olsa 'Kim ne der?' diye düşünmeden aşımı olurdum. Bir nefes o kadar değerli ki insan bunun değerini nefes alamayınca anlıyor." ifadelerini kullandı.