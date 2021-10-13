Ordu'da Kovid-19 aşısı olan 4 kişiye çeyrek altın hediye - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da Kovid-19 aşısı olan 4 kişiye çeyrek altın hediye

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da Kovid-19 aşısı olan 4 kişiye çeyrek altın hediye

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde belediye, Kovid-19 aşısını özendirmek için çeyrek altın kampanyası düzenledi.

ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde belediye, Kovid-19 aşısını özendirmek için çeyrek altın kampanyası düzenledi.

Çatalpınar Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadelede en önemli adım olan aşıyı teşvik etmek için kampanya başlattı.

Bu kapsamda ilçe genelinde ilk doz aşısını olanlar arasından belirlenen 4 kişiye çeyrek altın hediye edilmesi için kura çekildi.

Belediyenin sosyal tesislerinde yapılan kura çekiminde, kazanan isimler Sedanur Özden, Şükrü Karakuş, Ahmet Güldiken ile Alahattin Kök oldu.

Yedek talihliler ise Semine Meşelik, Nusret Gedik, Ömer Şafak ve Emine Güler olarak belirlendi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, asil listedeki kişilerin 14-28 Ekim arasında kimlikleriyle belediyeye gelerek ödüllerini alabilecekleri belirtildi.

Belirtilen süre içinde ödülünü almayanların hakkının sona ereceği, bunun yerine yedek listedeki kişilere geçileceği kaydedilen açıklamada, kampanyaya destek veren ve ilgi gösteren herkese teşekkür edildi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Seda Sayan Nihal Yalçın
Spor Serdar Aziz Burak Elmas Fatih Terim Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hasan Doğan Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da Kovid-19 aşısı olan 4 kişiye çeyrek altın hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:01:10. #1.13#