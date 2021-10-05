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Ordu'da jandarmadan kırsalda denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da jandarmadan kırsalda denetim

Ordu Jandarma Komutanlığı, il genelinde sorumluluk bölgesinde eylül ayı içerisinde yaptığı denetimlerde trafik kurallarını ihlal edenlere göz açtırmadı.

ORDU (İHA) - Ordu Jandarma Komutanlığı, il genelinde sorumluluk bölgesinde eylül ayı içerisinde yaptığı denetimlerde trafik kurallarını ihlal edenlere göz açtırmadı.

Eylül ayı içerisinde Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde trafik kazalarının önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde 24 bin 386 araç kontrol edildi. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs ile hacizli yakalamalı olarak aranan toplam 11 araç yakalandı.

Ayrıca trafik kural ihlalinde bulunan 119 araç sürücüne hatalı sollamadan, 267 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 247 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 582 araç sürücüsüne Emniyet Kemeri kullanmamaktan, 148 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 317 araç trafikten men edildi.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise 469 sürücü ve 205 öğrenciye trafik eğitimi verildi. - ORDU

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