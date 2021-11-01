Ordu'da izinsiz kenevir ekimine geçit yok
Ordu'nun Fatsa ilçesinde izinsiz kenevir ekimi yapan 1 kişi gözaltına alındı.
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde izinsiz kenevir ekimi yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucu Fatsa ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentisinde yapılan aramalarda 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet