Ordu'da izinsiz kenevir ekimine geçit yok

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde izinsiz kenevir ekimi yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucu Fatsa ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentisinde yapılan aramalarda 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

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