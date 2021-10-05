Ordu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı - Haberler
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Ordu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 zanlı yakalandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Fatsa'da izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı ulaştı.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalandı.

Olay yerinde 2 elektronik el detektörü, 6 cıvalı anten ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ordu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı - Haberler
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