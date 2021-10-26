Kepçelerin arasında drift yapmak pahalıya patladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepçelerin arasında drift yapmak pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 adet kepçenin arasında otomobiliyle birlikte drift yapan sürücüye ve iş makinelerinin sürücülerine toplamda 14 bin 754 TL idari para cezası uygulandı.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 adet kepçenin arasında otomobiliyle birlikte drift yapan sürücüye ve iş makinelerinin sürücülerine toplamda 14 bin 754 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 24 Ekim tarihi akşam saatlerinde Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi Devlet Sahil Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan dört adet kepçe, konvoyun ardından yolu kapatarak trafiği durdurdu. Sonrasında ise plakalı takılı olmayan koyu renkli bir otomobil, iş makinelerinin ortasında drift yapmaya başladı. Çevredekilerin cep telefonu ile kayda aldığı anlar, sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

Bunun üzerine harekete geçen Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobil sürücüleri ile iş makinelerinin operatörlerini tespit etti. Yapılan çalışma sonucu tespit edilen dört ayrı kepçe sürücüsüne bin 339 TL olmak üzere toplam 5 bin 356 TL trafik idari para cezası uygulandı. Otomobiliyle drift yapan araç sürücüsü M.T. (27) hakkında ise drift yapmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 TL trafik idari para cezası uygulandı. Cezai işlemler kapsamında sürücülere toplamda 14 bin 754 TL trafik idari para cezası uygulandı.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kepçelerin arasında drift yapmak pahalıya patladı

Kepçelerin arasında drift yapmak pahalıya patladı

Kepçelerin arasında drift yapmak pahalıya patladı

Kepçelerin arasında drift yapmak pahalıya patladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

 Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sular altında kaldı

64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sular altında kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title