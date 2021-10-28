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Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Ordu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Ordu'da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı. Kutlamalar çerçevesinde etkinlikler, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Törende, Ordu Valisi Tuncay Sonel valilik çelengini, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan ise büyükşehir belediyesine ait çelengi Atatürk Anıtı'na sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Düzenlenen törene, Ordu Valisi Tuncay Sonel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı. - ORDU

Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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