Ordu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ORDU (İHA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılı, Ordu'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Recep Kara Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törende Ordu Valisi Tuncay Sonel, katılımcıların bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ekim ile ilgili mesajı okunmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kurtuluş Savaşı'nın zirvesi olan Cumhuriyet'in kurularak tarihte yerini aldığını ifade eden Sonel, "İnşallah sonsuza dek de yaşayacaktır. Eğer bu birlik ve beraberliğimizden taviz vermezsek, eğer bu toprakları vatan yapan ecdadımıza Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına canlarını hiç gözlerini kırpmadan bu topraklara feda eden şehitlerimize, kahraman gazilerimize borcumuzu ödemek istiyorsak, öncelikle birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışacağız" dedi.

Vali Sonel, çocuk ve gençlerin kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini ve yaptıkları işleri severek yapmaları gerektiğini ifade ederek, hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere ise sağlıklı ömürler diledi. Vali Sonel, "Kahraman güvenlik güçleri yurdun dört bir köşesinde ve Suriye'de, uzaklarda, ailesinden ayrı. Gözünü kırpmadan bu memleket için uğraşıyorlar. Televizyonlarda bazen görüyoruz, 'gazi oldu', 'şehidimiz oldu' diye. Bir anneye sorun, evladını bu topraklara şehit veriyor, bu kolay değil. İnşallah Rabbim şehit ailelerini, şehit yakınlarını şehitlerimiz ile beraber cennetinde buluşturur inşallah" ifadelerine yer verdi.

Vali Sonel konuşmasının devamında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kutlama programı, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerinin takdimi, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi ile devam ederek son buldu. - ORDU