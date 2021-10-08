Bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu doğaya salındı - Haberler
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Bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu doğaya salındı

AA - Haberler | Güncel
Bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu doğaya salındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bitkin halde bulunarak koruma altına alınan çoban aldatan kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bitkin halde bulunarak koruma altına alınan çoban aldatan kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İlçenin Kaledere Mahallesi Kasaplar Çarşısı'ndaki esnaf Şenol Keskin tarafından 30 Eylül'de bulunan kuş, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a teslim edildi.

Yıldırım, ilçede özel bir veteriner kliniğinde kontrolleri yapılan kuşun göç ederken bitkin düştüğünü söyledi.

Çoban aldatan kuşunun, genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Yıldırım, kuşa vitamin takviyesi yapıldığını ifade etti.

Şeflik tarafından koruma altına alınan kuş, bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu doğaya salındı

Bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu doğaya salındı

Bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu doğaya salındı

Bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu doğaya salındı

AA - Son Dakika Haberleri
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