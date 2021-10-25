Ordu'da aracında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'nun Fatsa içesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa içesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 486 gram esrar ele geçirildi.
Polis ekipleri, araçtaki N.K. ile A.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri