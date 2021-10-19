Ordu'da 850 sürücüye hız cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da 850 sürücüye hız cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da 850 sürücüye hız cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde 850 araç sürücüsüne hız cezası kesilirken 43 sürücünün belgesi geri alındı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde 850 araç sürücüsüne hız cezası kesilirken 43 sürücünün belgesi geri alındı.

11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 43 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 140 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 850 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 86 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 84 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 64 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca trafik kanununa aykırı durumlar sebebiyle 82 araç trafikten men edilirken 43 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ordu'da 31 kadına fuhuş cezası

Ordu'da 31 kadına fuhuş cezası

 Dayak yiyeceğini anlayınca 'Bunlar PKK'lı' deyip çevredekilerden yardım istemiş

Dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" deyip çevredekilerden yardım istemiş

 Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinden ölü bebek çıktı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinden ölü bebek çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title