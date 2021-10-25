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Ordu'da 58 motosiklet sürücüsüne kask cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da 58 motosiklet sürücüsüne kask cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde 58 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan dolayı ceza uygulandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde 58 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan dolayı ceza uygulandı.

18- 24 Ekim 2021 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 27 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 82 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 517 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 73 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 162 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 58 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 96 araç trafikten men edilirken 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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