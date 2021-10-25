Ordu'da 36 kadına fuhuş cezası

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içesinde yapılan asayiş çalışmalarında 36 kadına fuhuş cezası uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 18- 24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 36 kadına fuhuş yapmaktan, 6 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 1 kişiye dilencilikten, 3 kişiye kumar oynamaktan, 5 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye havai fişek kullanmaktan, 1 kişiye kimlik bildirme kanununa muhalefetten, 1 kişiye yasak av yapmaktan, 1 kişiye sahte alkol imal etmekten, 6 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 40 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

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