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Ordu'da 31 kadına fuhuş cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da 31 kadına fuhuş cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde 31 kadına fuhuş cezası verilirken, değişik suçlardan araması olan 33 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde 31 kadına fuhuş cezası verilirken, değişik suçlardan araması olan 33 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 31 kadına fuhuş yapmaktan, 7 kişiye alkollü bir şekilde aykırı davranışlarda bulunmaktan, 10 kişiye dilencilikten, 1 kişiye sarhoşluktan, 3 kişiye gürültü yaparak rahatsız etmekten, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 2 kişiye kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 11 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanununa göre ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 57 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 33'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

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