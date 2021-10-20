Ordu'da 150 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da 150 kilogram esrar ele geçirildi

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da 150 kilogram esrar ele geçirildi

Ordu'da 150 kilo 500 gram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

ORDU (AA) - Ordu'da 150 kilo 500 gram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Fatsa ilçesinde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 150 kilo 500 gram esrar, 1 dijital terazi ile uyuşturucu kurutma amaçlı birer vantilatör ve fanlı ısıtıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: GECE KULÜBÜNDEN 'KADIN ÇIKARMA' ÇATIŞMASI KAMERADA

Son dakika gündem: GECE KULÜBÜNDEN 'KADIN ÇIKARMA' ÇATIŞMASI KAMERADA

 Son dakika haberi | Diyarbakır'da 12 kişinin yaralandığı 'park kavgası' kamerada

Son dakika haberi | Diyarbakır'da 12 kişinin yaralandığı 'park kavgası' kamerada

 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet anları! Tartışma yaşadığı doktor arkadaşını tüfekle öldürdü

Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet anları! Tartışma yaşadığı doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title