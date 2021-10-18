Ordu Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ve şerbet ikramı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ve şerbet ikramı yaptı

Habermetre - Haberler | Toplum
Ordu Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ve şerbet ikramı yaptı

Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin en yoğun olduğu Ceren Özdemir Meydanı'nda Mevlid Kandili münasebetiyle stant kurdu.

Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin en yoğun olduğu Ceren Özdemir Meydanı'nda Mevlid Kandili münasebetiyle stant kurdu. Kurulan stantta meydandan geçen vatandaşlara Kandil şekeri ve şerbet ikramı yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan da alanda yer alarak vatandaşlara ikramda bulundu.

"Tüm islam aleminin kandili kutluyorum"

Ordulu vatandaşların ve tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, "Bugün anlamlı ve özel bir gün olan Mevlid Kandili. Bugün hem vatandaşlarımızla bir arada olmak hem de kandillerini kutlamak için kandil şekeri ve Osmanlı şerbeti ikramı yaptık. . Bu vesileyle hem Ordulu vatandaşlarımızın hem de tüm İslam aleminin kandili kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener
Magazin Zeynep Bastık
Spor Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Sergio Perez
Tüm Haberler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Derya Yanık Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ve şerbet ikramı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:05:28. #1.11#