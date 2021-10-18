Ordu Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ve şerbet ikramı yaptı

Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin en yoğun olduğu Ceren Özdemir Meydanı'nda Mevlid Kandili münasebetiyle stant kurdu. Kurulan stantta meydandan geçen vatandaşlara Kandil şekeri ve şerbet ikramı yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan da alanda yer alarak vatandaşlara ikramda bulundu.

"Tüm islam aleminin kandili kutluyorum"

Ordulu vatandaşların ve tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, "Bugün anlamlı ve özel bir gün olan Mevlid Kandili. Bugün hem vatandaşlarımızla bir arada olmak hem de kandillerini kutlamak için kandil şekeri ve Osmanlı şerbeti ikramı yaptık. . Bu vesileyle hem Ordulu vatandaşlarımızın hem de tüm İslam aleminin kandili kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Haber Merkezi

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