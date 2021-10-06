OPERA, 'MEMLEKETİM' İLE PERDE DEDİ

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonun perdesini 'Memleketim' adlı müzikal eserle açtı.Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde bir kez daha sahneye konulan, her defasında izlenme rekorları kıran 'Memleketim' adlı müzikale müzik severlerin ilgisi yine yoğun oldu. Pandemi kurallarına uygun düzenlenen salonda oturacak boş koltuk kalmadı. Müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait olan 'Memleketim' de sopranolar Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık, Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, baritonlar Ümit Burak Tekinay, Emre Akyurt solist sanatçılar olarak sahne aldı, Antalya DOB Orkestrası'nı şef Ömer Yöndem yönetti.Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı eserde, Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, kültürel değerleri, sosyal yaşamları türküler üzerinden sahneye yansıtıldı.İnsanların duygu ve davranışlarının derin anlamlarının hümanistik bir bakış açısıyla ele alındığı türküler, Türkiye'nin ortak kültürel dokusuna bir ayna tutarken 'Memleketim' eserinde de bu ayna, sahneden seyirciye kah lirik, kah eğlenceli, kah ironik bir anlatımla dönüyor.Dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyan 'Memleketim'i izleyenler, türkülerin eşliğinde Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'dan Doğu ve Güney Anadolu'ya uzanan bir yolculuk yaptı.Zihinlerde yer etmiş Anadolu türküleriyle keyifli, neşeli dakikalar yaşayan izleyici, Antalya DOB sanatçılarını ayakta alkışladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri