11 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Online kodlamada güz dönemi başlıyor

BASIN BÜLTENİ

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 18 Ekim'de başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi nedeniyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinden online (Canlı) olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 18 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak.

Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code. org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Scratch Eğitimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor.

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2021 Cuma olan programın kayıt linkleri ve ders programı şöyle:

Güz Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))

Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma

Eğitimlerimiz 18 Ekim-12 Kasım 2021

ARDUINO ROBOTİĞE GİRİŞ VE ALGORİTMA EĞİTİMİ

Algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak,

Arduino devre elemanları ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir.

11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

CODE. org ile KODLAMAYA GİRİŞ

Code. org çevrimiçi uygulaması ile kodlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır.

7-10 yaş( 2014-2011) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

Scratch ile Kodlama

Scratch çevrimiçi/ masaüstü uygulaması ile kodlamanın ve tasarlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır. Scratch ile kurduğu hayalleri senaryolaştırıp çözüme ulaşır.

7-10 yaş( 2014-2011) arasındaki Code. org eğitimini tamamlayan öğrenciler başvurabilir.

Güz Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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