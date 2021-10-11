Online kodlamada güz dönemi başlıyor
11 EKİM 2021BASIN BÜLTENİOnline kodlamada güz dönemi başlıyorBASIN BÜLTENİBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online...
11 EKİM 2021
BASIN BÜLTENİ
Online kodlamada güz dönemi başlıyor
BASIN BÜLTENİ
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 18 Ekim'de başlıyor.
Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi nedeniyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinden online (Canlı) olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 18 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak.
Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code. org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Scratch Eğitimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor.
Son başvuru tarihi 15 Ekim 2021 Cuma olan programın kayıt linkleri ve ders programı şöyle:
Güz Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))
Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma
Eğitimlerimiz 18 Ekim-12 Kasım 2021
ARDUINO ROBOTİĞE GİRİŞ VE ALGORİTMA EĞİTİMİ
Algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak,
Arduino devre elemanları ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir.
11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir.
CODE. org ile KODLAMAYA GİRİŞ
Code. org çevrimiçi uygulaması ile kodlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır.
7-10 yaş( 2014-2011) arasındaki öğrenciler başvurabilir.
Scratch ile Kodlama
Scratch çevrimiçi/ masaüstü uygulaması ile kodlamanın ve tasarlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır. Scratch ile kurduğu hayalleri senaryolaştırıp çözüme ulaşır.
7-10 yaş( 2014-2011) arasındaki Code. org eğitimini tamamlayan öğrenciler başvurabilir.
Güz Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI