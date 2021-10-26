Koronavirüs pandemisi tüm eğitim kademelerinde yüz yüze eğitim aksamına nedenolmuş ve uzun süre online eğitme geçilmişti Ancak bu yıl tekrar okullar açıldı ve yüz yüze eğitim başladı. Ancak tekrar kapanma olur mu diye merak dolu sorular akılları karıştırıyor Online eğitime geçilecek mi? Üniversiteler kapanacak mı?

ONLİNE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Yüz yüze eğitim devam edecek mi sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Vaka sayısının artmasına bağlı olarak yüz yüze eğitimde son durum gündeme gelirken gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak karara çevrildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. " ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan ise konu hakkında bir açıklama gelmedi.

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanması ile ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor; ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalar yapılmıştı...

Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

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