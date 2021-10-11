Okullar kapandı mı son dakika? Online eğitim olacak mı? Kabine toplantısı sonucu okullar açılacak mı? Okullar kapanacak mı, kapanıyor mu?

Online eğitim olacak mi? Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? Okullar kapanır mı, kapanıyor mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kabine toplantısı öncesi Okullar kapanacak mı? Okullar online eğitime mi geçecek? Okullar kapanıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak? sorusu gündemin en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Peki, Okullar kapanacak mı? Kabine toplanıyor! Okullar online eğitime mi geçecek? İşte detaylar... Okullar kapandı mı son dakika?

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te başlayan Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda, okulların online eğitime geçeceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Dersler aynı şekilde işlenmeye devam edecek. Okulların kapanmasına dair karar bulunmuyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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