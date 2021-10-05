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Mersin, yüzme maratonuna hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mersin, yüzme maratonuna hazırlanıyor

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda 17 Ekim tarihinde, 'yüzersin, tarihe geçersin' sloganıyla 'Mersin Yüzme Maratonu Soli Pompeipolis Yüzme Yarışları' düzenleneceği bildirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de, Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda 17 Ekim tarihinde, 'yüzersin, tarihe geçersin' sloganıyla 'Mersin Yüzme Maratonu Soli Pompeipolis Yüzme Yarışları' düzenleneceği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzme yarışının başvuruları başladı. Son kayıt tarihi 10 Ekim olarak belirlenen maratonda yüzücüler, 17 Ekim'de kent merkezinden başlayarak Mezitli Soli Pompeiopolis Plajına kadar kulaç atacak. Yarışta kısa ve uzun olmak üzere iki parkur yer alıyor. Her iki parkurun bitiş noktası da Pompeiopolis Plajı olarak belirlendi. Halkın katılımına açık olan bin 200 metrelik kısa parkur Viranşehir'den, profesyonel yüzücülerin katılacağı 8 bin 400 metrelik uzun parkur ise Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başlayacak.

Kısa parkura katılım ücretsiz

Katılımcılardan kimlik fotokopisi, 2021 vizeli lisans, sağlık raporu, 18 yaş altı yüzücüler için noter onaylı veli izin belgesi isteniyor. Vatandaşların belgelerini en geç 10 Ekim saat 17.00'ye kadar 'mersinyuzmemaratonu.com' adresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekiyor. Uzun parkurun katılım ücreti 50 lira olarak belirlendi. Kısa parkurda yarışacak yüzücüler ise ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Yarış süresi 2,5 saat ile sınırlandırıldı

Her katılımcının maratonu tamamlama süresi çip ile elektronik olarak ölçülecek. Sporculardan kayıt sırasında verilen elektronik çipi talimatlara uygun olarak kullanmaları isteniyor. Uzun parkurun yarış startı saat 10.00'da, kısa parkurun yarış startı ise saat 10.30'da verilecek. Yüzme süresi en fazla 2,5 saat ile sınırlandırıldı. Yarışlarda dereceye girenlere 200 ile bin lira arasında ödül verilecek. - MERSİN

Mersin, yüzme maratonuna hazırlanıyor

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