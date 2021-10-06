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ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

Habermetre - Haberler | Toplum
ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ Ulusal ve uluslararası belediyecilikte AB standartlarının üzerine çıkaracak sürekli gelişme düşüncesinden hareketle yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerle belediyemizi saygın bir kurum haline getirmek.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

Ulusal ve uluslararası belediyecilikte AB standartlarının üzerine çıkaracak sürekli gelişme düşüncesinden hareketle yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerle belediyemizi saygın bir kurum haline getirmek. Alt yapıdan üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olup, tüm kentin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran, yaşayanlarının beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumu barındıran bir cazibe kenti oluşturmaktır.

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