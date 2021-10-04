Önen, 'Bakırköy'e üst kavşak istiyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önen, "Bakırköy'e üst kavşak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Önen,

Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın sebze diyarı, 11 kırsal mahallesini bağlayan Bakırköy'deki kavşakta sıkıntılar bir türlü bitmiyor.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın sebze diyarı, 11 kırsal mahallesini bağlayan Bakırköy'deki kavşakta sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Sık sık trafik kazalarının yaşandığı Bakırköy Kavşağı ölümlere davetiye çıkarmaya devam ederken, özellikle kavşakta bulunan trafik lambalarının yetersiz kalması sıkıntıyı daha da artıyor. Bakırköylüler geçici çözümlerin işe yaramadığını belirtirken, söz konusu bölgeye üst kavşak yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Son bir hafta içinde söz konusu kavşakta 2 kez trafik kazası yaşandığına dikkat çeken Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen, tek çarenin üst kavşak yapılması olduğunu söyledi. 2017 yılında faaliyete geçen trafik lambalarının da işe yaramadığına vurgu yapan Önen, "Biz buraya üst kavşak yapılmasını istiyoruz. Çünkü başka türlü bunun çözümü yok gibi görünüyor. Daha önce de bu konuda taleplerimiz oldu ancak herhangi bir gelişme olmadı. Trafik lambalarının acil olarak elden geçirilmesi gerekli. Çünkü lambaların yanma ve sönme sürelerinde ciddi sıkıntı var. Bu durum da sürücüleri oldukça yanıltıyor. Bir diğer sorun, özellikle geceleri burasının kavşak olduğunun belli olmaması! O nedenle orta refüjün ışıklandırılmasının yapılması gerekiyor. Ayrıca, daha önce köy ayrımına takılan ve kısa zamanda kişi veya kişilerce sökülerek bir kenara atılan çelik bariyerlerin yeniden monte edilmesi gerekiyor.

Ancak bu saydıklarım kısa vadedeki geçici çözümlerdir. Adeta 'Ölüm Kavşağı'na dönen bu bölgedeki sıkıntının tek çözümü 'üst kavşak' yapılmasıdır. Bursa'ya giderken 7-8 yıl önce yalnızca 1 köy çıkışı için üst kavşak yapılmıştı. Hal böyleyken, 11 köyün bağlantı yolu olan Bakırköy'e üst kavşak yapılması da elzem bir durumdur. Kazaların önüne geçilmesinin tek yolu budur. Yetkililerden son bir yıl içinde bu mevkide ne tür kazalar yaşandığı göz önünde bulundurularak, bu konudaki beklentimize kulak vermesini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Önen, Bakırköy'e üst kavşak istiyoruz

Önen, Bakırköy'e üst kavşak istiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Engin Altay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Marcao Oğuzhan Özyakup Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Önen, 'Bakırköy'e üst kavşak istiyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:40:27. #1.12#