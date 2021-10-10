Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da önce aynı istikamette giden bir araca çarpan otomobil, kazanın etkisi ile orta refüje çarparak takla attı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da önce aynı istikamette giden bir araca çarpan otomobil, kazanın etkisi ile orta refüje çarparak takla attı. Devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı'ndan Adıyaman istikametine seyir eden Ahmet D. idaresindeki 46 ZA 088 plakalı Ford marka otomobil, sollama yaptığı esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Mahmut A. idaresindeki 02 AZ 334 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan Ahmet D. idaresindeki 46 ZA 088 plakalı Ford marka otomobil refüje çarparak, takla attı. Devrilerek durabilen otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Tuğba Dere, Ahmet Aygün, Kübra Aygün ve Fatih Aygün yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, takla atan Ford marka otomobilin hava yastıklarının açılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı

Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı

Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı

Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı

Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı

Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

 Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:31:37. #1.12#