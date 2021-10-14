Son dakika haber! Önce kavga ettiler, ardından kahvehaneyi ateşe verdiler

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de çıkan Kavga sonrası kundaklandığı iddia edilen kahvehane, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 601. Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S.'ye ait kahvehanede okey oynayan bir grup vatandaş arasında kavga çıktı. Olay sonrası kolonya dökülerek kahvehane ateşe verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Hasan Ay-İHA)