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ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDIEmin YEŞİL, Sultangazi'de, polisin GBT uygulaması yaptığı sırada hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, polise yakalanmamak için bir kişiyi rehin aldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI

Emin YEŞİL, Sultangazi'de, polisin GBT uygulaması yaptığı sırada hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, polise yakalanmamak için bir kişiyi rehin aldı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus ekipleri mahallede Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan S.K., isimli kişi, motorize Yunus ekiplerinin denetimi sırasında polise yakalanmamak için üzerinde taşıdığı bıçağı kendi boynuna dayadı. Daha sonra bir kafeye giren S.K., burada bulunan bir kişiyi rehin aldı. Bıçağı rehin aldığı kişinin boynuna dayayan S.K., polisin olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Motorize Yunus ekipleri, bir süre S.K.'yı ikna etmek için uğraştı. Yunus polisleri S.K.'yı kısa bir süre sonra etkisiz hale getirerek, rehin alınan kişiyi kurtardı. Gözaltına alınan S.K., polis merkezi amirliğine götürüldü.

ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI

ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI

ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI

ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI

ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI
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Haber: ÖNCE BIÇAĞI KENDİ, BOYNUNA DAYADI SONRA KAFEDEKİ BİR KİŞİYİ REHİN ALDI - Haberler
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