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Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor biyografisi!

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Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor biyografisi!

Bu akşam Masterchef programına konuk olan Ömür Akkor'un hayatı merak edilmekte. 'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü. Peki, Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor mesleği nedir? Ömür Akkor hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun süredir Türk mutfağına dair çalışmalar yapan Akkor, 81 ili gezmiş ve "Türk mutfağı için 250.000 km" projesini tamamlamıştır. Peki, Bu akşam Masterchef programına konuk olan Ömür Akkor'un hayatı merak edilmekte. Peki, Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor mesleği nedir? Ömür Akkor hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa'nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve "Türk mutfağı için 250.000 km" projesini tamamlamıştır.

'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.

'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.

Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor biyografisi!

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Haber: Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor biyografisi! - Haberler
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