MARDİN (Habermetre) - Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali Renkli Görüntülerle Başladı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesinde bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivaline katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ilçeye bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi'nde 2 gün sürecek festival yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Festivalin açılış törenine, Vali Mahmut Demirtaş, İlçe Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Alıçlı mahallesinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mardin denildiğinde tarım, turizm ve ticaretin akla geldiğini belirten Vali Demirtaş, üç sektöründe birbirine olan bağlantısına dikkat çekerek birinde yaşanan gelişmenin diğer sektörü de etkilediğini söyledi. Mardin bağ alanı olarak 2'nci sıradaBağcılığın Mardin'de önemli bir alan olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Özellikle Ömerli'de hakikaten vatandaşlarımızın çok önemli gelir kaynaklarından bir tanesi bağcılıktır. Türkiye'de en gelişmiş alan Manisa'dan sonra Mardin geliyor. Yaklaşık 364 bin hektar alanımız var bu alan da yaklaşık olarak 165 bin ton civarında üzüm elde ediliyor. Türkiye'de alan açısından 2'inci, verimlilik açısından ise 4'üncü sıradayız. Bizde geleneksel bağcılık daha hakim. Geleneksel bağ kültürü ve bağlarımızın büyük bir kısmının yaşlı olması nedeniyle verimlilikte bir azalma meydana getiriyor. " dedi. Örnek bağlar oluşturulacakBüyükşehir Belediyesi olarak belirlenecek birkaç kırsal mahallede örnek bahçeler oluşturacaklarını dile getiren Vali Demirtaş, bahçelerde verimliliği artırmak amacıyla telli terbiye sistemi kullanmayı planladıklarını aktardı. Bağlarda üretimin daha da artması için gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini söyleyen Vali Demirtaş, "Ömerli ve diğer ilçelerimizde üzümcülüğü teşvik edeceğiz. Özellikle fidan dağıtımı yapacağız. Belediye olarak yüzde 90 maliyetini biz karşılayacağız. Telli terbiye sistemi geliştirirsek hem verimi attıracağız hem de vatandaşımız daha mutlu olacak. Telli terbiye sistemini Manisa ve Mersin geliştirmiş. Mersin'in alanı bizim alanımızdan daha küçük olmasına rağmen bizden daha çok ürün elde ediyor. Bunu tek sebebi; telli terbiye sistemine geçmiş olmalarından kaynaklanıyor. Bizlerde başta Ömerli'miz olmak üzere kırsal mahallelerimizde örnek bahçeler ve bağlar oluşturacağız. Bu bağlardan yüksek verim elde ederek vatandaşlarımızı daha da mutlu edeceğiz. " ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanına giden her proje olumlu sonuçlanıyorYatırımlarda en büyük desteğin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini vurgulayan Vali Demirtaş, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Güzel Ömerli'mizde 38 Milyonluk yatırımın temelini attık. Yılsonuna kadar bunu attırmayı hedefliyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızı mutlu ederek memnuniyetlerinim artırmaktır. Yatırımlarımızda en büyük destek Sayın Cumhurbaşkanımızdan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza götürdüğümüz her proje olumlu sonuçlanıyor. Bakanlarımız, siyasilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız gece gündüz demeden Mardin'in büyümesi, gelişmesi, kalkınması için çalışıyor. İnşallah 1 yıl sonra Mardin daha farklı bir Mardin olacak. Tüm ilçelerimizi birlikte kalkındıracağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz olsun. "Belediye Başkan Hüsamettin Altındağ ise, 23 yerel üzüm çeşidinin yetiştiği 65 bin dönüm alandan ortalama 37 bin ton rekolte alındığını belirterek, "Her şey daha yaşanılabilir, kalkınmış ve gelişmiş bir Ömerli için çalışıyoruz. İlçemizin mevcut sorunlarının çözülmesi ve kalkınmasına yönelik verdikleri destekten dolayı devletimize, hükümetimize, Ak Partimize ve özellikle Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve ekibine ilçem adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. " şeklinde konuştu. Vali Demirtaş ve beraberindekiler, kadın eli değmiş, el emeği, göz nuru yöresel ürünlerin sergilendiği alanları gezdikten sonra aromasıyla eşsiz yerli mezrone üzümümüzden hazırlanıp kazanlarda kaynatılan pekmezi karıştırıp, yöresel harire, cevizli sucuk ve pestil yaparak vatandaşlara ikramda bulundular.

