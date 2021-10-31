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Ölümlü kazanın yaşandığı iş yerinde kurban kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ölümlü kazanın yaşandığı iş yerinde kurban kesildi

Hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu ölümlü kazanın yaşandığı Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki açık maden sahasında özel şirket tarafından bir daha kaza olmaması için kurban kesilip dua edildi.

KÜTAHYA (İHA) - Hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu ölümlü kazanın yaşandığı Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki açık maden sahasında özel şirket tarafından bir daha kaza olmaması için kurban kesilip Dua edildi.

Emet Bor İşletmesine bağlı 280 işçinin çalıştığı Hisarcık maden sahasında 4 gün önce hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsünün hayatını kaybetmesinin ardından bir daha kaza olmaması için şirket yetkilileri tarafından kurban kesilip, toplu halde dua edildi. - KÜTAHYA

Ölümlü kazanın yaşandığı iş yerinde kurban kesildi

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