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Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da önüne çıkan araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonu kaldırıma doğru kıran sürücü, yayalara çarpmamak için ikinci kez direksiyonu kırıp orta refüje çıktı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da önüne çıkan araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonu kaldırıma doğru kıran sürücü, yayalara çarpmamak için ikinci kez direksiyonu kırıp orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, olay anında cep telefonuyla konuşurken ölümün teğet geçtiği yayanın rahat hareketleri, görenleri hayrete düşürdü.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir hafif ticari aracın önüne tali yoldan otomobil çıktı. Hafif ticari aracın sürücüsü, otomobile çarpmamak için önce direksiyonunu kaldırıma, yayaları görünce ise refüje doğru kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Kazaya neden olan olay ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyonu kaldırıma doğru kırması ve o sırada kaldırım kenarında yürüyen yayalara çarpmamak için ani bir manevra yapması yer aldı. Olay anında ise cep telefonuyla konuşan bir yayanın, kendisine çarpmaktan kıl payı kurtulduğu aracı önemsemeyip telefon görüşmesini sürdürmesi ise dikkat çekti.

(Suat Metin - Gazi Taş/İHA)

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