İZMİR (İHA) - Ölüm durakta yakaladı

Minibüs bekleyen adam durakta hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde durakta minibüs beklediği öne sürülen bir kişi, oturduğu yerde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay bugün Ödemiş in en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre Ödemiş İlçesinden Kızılcaavlu Mahallesine gitmek isteyen Nuri Bilgen köy minibüsünü beklemeye başladı. Bilgen'in hareketsiz durması üzerine çevredeki esnaflar, yaşlı adamın durumundan şüphelendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilgen'in öldüğünü tespit etti.

Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Bilgen'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.