ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ 12 YIL SONRA TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ 12 YIL SONRA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da, işitme ve konuşma engelli İ.Y.'ye (37) 2009'da cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Şükrü Ulusay, ölü doğan bebeğin 12 yıl sonra mezarı açılarak yapılan DNA incelemesi sonucu babası olduğu tespit edilince tutuklandı.

KASTAMONU'da, işitme ve konuşma engelli İ.Y.'ye (37) 2009'da cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Şükrü Ulusay, ölü doğan bebeğin 12 yıl sonra mezarı açılarak yapılan DNA incelemesi sonucu babası olduğu tespit edilince tutuklandı.

Araç ilçesine bağlı Sofçular köyünde yaşayan, doğuştan işitme ve konuşma engelli İ.Y., iddiaya göre, 2009 yılında kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradı. Cinsel saldırı olayı, İ.Y.'nin ölü bebek dünyaya getirmesiyle ortaya çıktı. Bebek toprağa verilirken, soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda köyde oturan erkeklerin fotoğrafları, teşhis için İ.Y.'ye gösterildi İ.Y.'nin teşhis ettiği 2 kişi, o dönem gözaltına alınıp, tutuklandı ancak DNA örnekleri bebeğinkiyle uyuşmayınca delil yetersizliğinden tahliye edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, olayın çözülebilmesi için 12 yıl sonra yeniden çalışma başlattı. Çalışma kapsamında köydeki erkeklerin fotoğrafları yeniden İ.Y.'ye gösterildi. İ.Y.'nin fotoğraftan teşhis ettiği Şükrü Ulusay, gözaltına alındı. Araç Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada ölü doğan bebeğin mezarı tekrar açıldı ve DNA örneği alındı. İnceleme sonucu bebeğin babasının Ulusay olduğu tespit edildi. Şükrü Ulusay, jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ 12 YIL SONRA TUTUKLANDI

ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ 12 YIL SONRA TUTUKLANDI

ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ 12 YIL SONRA TUTUKLANDI

ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ 12 YIL SONRA TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Numan Kurtulmuş Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Ezgi Mola
Spor Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mehmet Topal Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Kenan Karaman Angela Merkel Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ 12 YIL SONRA TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:49:43. #1.12#