Oltu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Oltu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Oltu Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Cevdet Bakkal, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitler ile gazileri rahmetle andı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümünü sevinçle, gururla kutladıklarını ifade eden Bakkal, "Bugün tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin hürriyeti ve istiklali uğruna destanlar yazarak var olma mücadelesi kazandığı, vatanı parsellenen bir milletin esareti asla ve asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığı günü kutluyoruz. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun." dedi.

Oltu Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiir okumasının ardından çeşitli gösterilerle program sona erdi.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Erdem Saraçoğlu, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.