Oltaya takılan büyük Levrek balıkları ilgi çekiyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde amatör bir balıkçının oltasına takılan biri 5 diğeri 3 kilo ağırlığındaki iki levrek, Bandırma balık halinde dikkatleri çekiyor. Büyük levrekler 950 liradan satışa sunuldu.

Bandırma Limanı'nda bulunan balıkçı barınağındaki küçük balıkçı teknesiyle Marmara Denizi'ne açılan amatör bir balıkçı, oltasıyla balık tutmaya çalışırken, biri 5, diğeri 3 kilo ağırlığında iki büyük levrek yakalamayı başardı. Balığı teknesine alan amatör balıkçı, Bandırma Balık Hali'ne gelerek balıkçı dükkanına balıkları bütün olarak sattı. Balık hali esnaflarından Barış Yıldız, bu kadar büyük levreklerin çok nadir görüldüğünü söyleyerek amatör balıkçıyı tebrik ettiklerini belirtti. Yıldız'ın balıkçı tezgahındaki yerini alan büyük levrekler, hale gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Balıkhane tezgahına konan iki levreğin 950 TL den satışa sunulduğu belirtildi. - BALIKESİR

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