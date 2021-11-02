OLTA BALIKÇILARI, BALON BALIĞINDAN ŞİKAYETÇİ

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - KIZILDENİZ'den gelerek Akdeniz'deki balık ve balıkçılara zarar veren balon balığından olta balıkçıları da şikayetçi. Tekneyle açılarak balık avlamak isteyen olta balıkçıları, 60 santimetrelik 3.5 kilo ağırlığında balon balığı avladı. Balon balığını gören diğer balık türleri kaçtığı için olta balıkçıları avdan eli boş dönüyor.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve ağları keskin dişleriyle kopardığı için balıkçılara, her türlü balığa saldırdığı için de balıklara zarar veren balon balığı tehlikesi devam ediyor. Popülasyonunu kontrol altına almak için Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığı kuyruğu getirene 5 lira ödeme yaparak, balon balığı avcılığını teşvik etse de balık hızlı şekilde çoğaldığı için balıkçıların şikayetleri azalmıyor.

OLTA BALIKÇILARI ŞİKAYETÇİ

Balon balığı sürü halinde gezip, avlayabileceği balık sürülerine saldırıyor. Bunun en fazla mağduriyet oluşturduğu bir kesim de olta balıkçıları oldu. Teknelerle Akdeniz açıklarına giden ve burada balık avlamak isteyenlerin oltasına, balon balığı takılıyor. Balon balığı takıldığı oltada ya ipi kesiyor ya da çengelli iğneyi keskin ve güçlü dişleriyle kırıyor. Ayrıca sürü halinde gezen balon balıklarını gören diğer balık türleri kaçarak alandan uzaklaşıyor. Balık tutamadığı için eli boş dönen olta balıkçıları ise balon balığının popülasyonunun artmasından ve avlanamadıklarından dert yanıyor.

BALON BALIĞI OLTAYA TAKILDI

Olta balıkçılarını teknesiyle ava götüren kaptan Osman Çatal, balon balığı öncesinde olta balıkçılarının mercan, barbun başta olmak üzere çok sayıda balığı rahatlıkla avlayabildiğinden söz etti. Kaptan Çatal, 'Şimdilerde balon balığı avı bitirdi. Bütün teknecilerin ve olta balıkçılarının korkulu rüyası oldu bu balık dedi.

3 KİLOLUK BALON BALIĞI

Tekneden olta atıp balık avlamaya çalışan amatör balıkçılar, barbun ya da mercan beklerken oltalarına 60 santimetre uzunluğunda 3.5 kilo ağırlığında balon balığı takıldı. Balığı 50 metre derinlikten çekerek tekneye çıkarmaya çalışan olta balıkçıları balığı kontrol etmekte zorlanınca kanca yardımıyla tekneye çıkarabildi. Balon balığı göğsüne saplanmış demir kancaya rağmen uzun süre kurtulmak için mücadele edip dişleriyle olta iğnelerini kopardı. İkinci defa olta atılınca bir başka balon balığı yakalandı. Su yüzeyine çekilen balık bir hamleyle iğnelerden kurtulup kaçmayı başardı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının avcı bir tür olduğunu söyledi. Balıkların balon balığını görünce bir anda kaçıştıklarını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, 'Teknenin altına balon balığı gelince diğer balık türleri bir anda kaçıyor ve oraya gelmiyor. Olta balıkçıları da haliyle avlanamıyor. Bu durumdan olta balıkçılarının şikayetçi olduğuna sık rastladım dedi.