Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kazada ölen anneannesinin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kazada ölen anneannesinin cenazesi toprağa verildi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kazada ölen anneannesinin cenazesi toprağa verildi

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un Sakarya'da hafif ticari aracın çarpması sonucu 76 yaşında hayatını kaybeden anneannesi Zarife Tahmaz'ın cenazesi defnedildi.

SAKARYA (AA) - Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un Sakarya'da hafif ticari aracın çarpması sonucu 76 yaşında hayatını kaybeden anneannesi Zarife Tahmaz'ın cenazesi defnedildi.

Tahmaz'ın cenazesi, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Membasuyu Camisi'ne getirildi. Tahmaz'ın yakınları burada taziye dileklerini kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tahmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Mete Gazoz ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

Gazoz'un babası Metin Gazoz, gazetecilere, zamansız bir kayıp yaşadıklarını belirterek başsağlığı dileyenlere teşekkür etti.

Olay

Sapanca ilçesinde dün R.K. (43) idaresindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarpmış, Tahmaz kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kazada ölen anneannesinin cenazesi toprağa verildi

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kazada ölen anneannesinin cenazesi toprağa verildi

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kazada ölen anneannesinin cenazesi toprağa verildi

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kazada ölen anneannesinin cenazesi toprağa verildi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kazada ölen anneannesinin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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