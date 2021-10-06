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OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI BAŞARI SIRLARINI PAYLAŞTI

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OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI BAŞARI SIRLARINI PAYLAŞTI

Eklenme tarihi 6 Ekim 2021ABONE OL OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI BAŞARI SIRLARINI PAYLAŞTI Esenler Belediyesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve tüm Türkiye'nin büyük sevgisini kazanmış önde gelen sporcularımızı gençlerle buluşturmaya devam ediyor.

Eklenme tarihi 6 Ekim 2021

ABONE OL OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI BAŞARI SIRLARINI PAYLAŞTI Esenler Belediyesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve tüm Türkiye'nin büyük sevgisini kazanmış önde gelen sporcularımızı gençlerle buluşturmaya devam ediyor.

Madalya hikayeleri programının konukları olan Hatice Kübra İlgün ile Uğur Aktaş, sporculuk kariyerlerini, Tokyo'da yaşadıklarını ve kendilerini motive eden unsurları gençlerle paylaştı. Gençlerin bir hayli ilgi gösterdiği söyleşiler, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bulunan Esenler Gençlik Merkezi'nde gerçekleşiyor.

SONRAKİ OLİMPİYAT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele ederek bronz madalyanın sahibi olan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, "Gönül istedi ki altın madalya kazanayım. Bunu çok istiyordum, başarabileceğimi de biliyordum. Ancak nasibimizde bronz madalya almak varmış. Her şey aslında yeni başlıyor. Çalışmalara devam edeceğim" diye konuştu. İlgün, genç sporcuların sorularını yanıtlayarak babasına verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

KARATE BRANŞINDA SAYGIN BİR ÜLKEYİZ Türkiye'yi karate branşında temsil eden ve Kumite 75 kiloda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş, "Türkiye, karate branşında dünyada saygın ülkelerden biri. Gittiğimiz her turnuvada, son olarak Avrupa Şampiyonası'nda örneğin 6 altın madalya alarak genel klasman şampiyonluğu elde ettik. Ben de orada şampiyon oldum. Biz karatede iyi bir noktadayız. Olimpiyatlara da 2 tane altın madalya alırız diye hedeflemiştik. Tabii ki olimpiyatların verdiği heyecanla, psikolojik etkenler fazla oluyor. Çok şükür 4 madalya kazandık. Ülkemize en fazla madalya getiren branş olarak. O yüzden mutluyuz. Biz zaten başarılı bir takımdık, bunu olimpiyatlarda da gösterdi" şeklinde konuştu.

Daha önceki madalya buluşmalarımız hakkındaki haberimize ulaşmak için bu linki kullanabilirsiniz.

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