THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. İtalya temsilcisi Olimpia Milano, temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. Maçın ne zaman yayınlanacağını merak eden taraftarlar yayın saati ve hangi kanalda oynanacak gibi bilgileri merak etmekte. Peki, Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 15 Ekim Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 15 Ekim Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Haberler.com - Gündem