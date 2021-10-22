Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 10 sene önce 2 yıl arayla kaybolan Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) kardeşleri öldürüp, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla tutuklanan anne Fariye Güler (51) ile eski eşi İbrahim Terzioğlu'nun (57) ifadeleri ortaya çıktı. İbrahim Terzioğlu, 2 kardeşi anneleri ile olan ilişkisine karşı çıkmaları nedeniyle Fahriye Güler'in (51) baskısı sonucu öldürdüğünü iddia ederek, Oğulcan'a hobi bahçesinde su kuyusu kazma bahanesiyle mezarını kazdırdığını daha sonra tüfekle öldürüp, buraya gömdüğünü söyledi. Fahriye Güler de ağabeyinin ortadan kaybolmasından kendilerini sorumlu tutan küçük oğlu Özgür Çağkan Barış'ı da öldürdüklerini söyledi.

Fahriye Güler, 2 oğlunun babası olan ilk eşinden 2009'de boşandıktan sonra İbrahim Terzioğlu ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 2011 yılında Fahriye Güler'in büyük oğlu Oğulcan Bertan, 2 sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış Karaoğlu, ortadan kayboldu. Aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda 2 kardeşin izine rastlanılmadı. 1 yıl önce yeniden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fahriye Güler'in 2015 yılında evlenip, 2018'de boşandığı İbrahim Terzioğlu'nu teknik ve fiziki takibe aldı. İkilinin telefon görüşmelerinde, sürekli Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinden bahsetmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aydın'da yaşayan 2 kardeşin babası Ahmet Karaoğlu da soruşturma kapsamında ifade verdi. 1989'da çocuklarının annesi Fahriye Güler ile evlendiklerini belirten Karaoğlu, "2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldık. Çocuklarımızın talebi üzerine 2008'de tekrar evlendik. Eşim o dönem noterde çalışıyordu. Ayrıldığımız dönemde İbrahim Terzioğlu ile gönül ilişkisi yaşamış. Bunu öğrenince 2009'da tekrar boşandık ve bir daha görüşmedik" diyerek, oğullarının ölümünden sorumlu tuttuğu eski eşi ve sevgilisinden şikayetçi olduğunu söyledi.