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Olaylara Karışan 11 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Olaylara Karışan 11 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edildi

Nevşehir'de çeşitli olaylara karışan 11 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de çeşitli olaylara karışan 11 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre haklarında 'Kasten Yaralama' suçundan adli işlem yapıldıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilen Suriye uyruklu 10 şahıs ve hakkında 'Başkasına Ait Belge Kullanmak' suçundan işlem yapılan Afganistan uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde alınan karar doğrultusunda toplam 11 şahıs, Geri Gönderme Merkezine Sınır Dışı edilmek üzere teslim edildi. - NEVŞEHİR

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