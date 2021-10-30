OKULUN ÇATISINDA ONARIM YAPARKEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI - Haberler
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OKULUN ÇATISINDA ONARIM YAPARKEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de 5 katlı bir okulun çatısında onarım yaparken çatıdan düşen Suriye uyruklu Ahmed el-İsa (22), ağır yaralandı.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de 5 katlı bir okulun çatısında onarım yaparken çatıdan düşen Suriye uyruklu Ahmed el-İsa (22), ağır yaralandı.

Bingöl'de bir inşaat firmasında çalışan Suriye uyruklu Ahmed el-İsa (22), kent merkezinde 5 katlı bir okulun çatısında onarım yaptığı sırada dengesini kaybedip düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine

bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

OKULUN ÇATISINDA ONARIM YAPARKEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

OKULUN ÇATISINDA ONARIM YAPARKEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

OKULUN ÇATISINDA ONARIM YAPARKEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

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