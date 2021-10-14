Okulların ara tatili ne zaman, Kasım tatil ne zaman? Sömestr, ilk ara tatil tatili ne zaman?

Sömestr ne zaman , ilk ara tatil tatili ne zaman ve Kasım tatil ne zaman gibi konularbu günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okulların ara tatili ne zaman, Kasım tatil ne zaman? İşte, Sömestr, ilk ara tatil tatili ne zaman gibi çok merak edilen soruların yanıtları…

OKULLARIN ARA TATİLİ NE ZAMAN

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

Haberler.com - Gündem