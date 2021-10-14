Okulların ara tatili ne zaman, Kasım tatil ne zaman? Sömestr, ilk ara tatil tatili ne zaman?
Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası okulların ne zaman ara tatile gireceği konusunu araştırmaya başladı. Kasım ayına kısa bir süre kala Kasım tatil ne zaman ve Okulların ara tatili ne zaman sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Okulların ara tatili ne zaman? Kasım tatil ne zaman?
Sömestr ne zaman , ilk ara tatil tatili ne zaman ve Kasım tatil ne zaman gibi konularbu günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okulların ara tatili ne zaman, Kasım tatil ne zaman? İşte, Sömestr, ilk ara tatil tatili ne zaman gibi çok merak edilen soruların yanıtları…
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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