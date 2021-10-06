Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet kaskı içerisinde okulların önünde uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2...

TEKİRDAĞ (İHA) - Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet kaskı içerisinde okulların önünde uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2 kişi tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulların önünde uyuşturucu satıldığını tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Motosiklet kaskında sevkiyat

Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucuları motosiklet kaskı içerisinde sevkiyat yaptığını tespit etti. Şüphelilere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandıkları kask ve adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo bonzai, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
Sokak ortasında kurşunların hedefi olan işletmecinin ölümünde 'kan davası' şüphesi: 8 gözaltı

Sokak ortasında kurşunların hedefi olan işletmecinin ölümünde "kan davası" şüphesi: 8 gözaltı

 Polisi harekete geçiren fotoğraf! 16 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı, torbacı çetesi çökertildi

Polisi harekete geçiren fotoğraf! 16 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı, torbacı çetesi çökertildi

 Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Başından vurulan genç adam olay yerinde can verdi

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Başından vurulan genç adam olay yerinde can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Joe Biden Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Mehmet Topal Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:23:09. #1.12#