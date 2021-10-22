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Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Sağlık

Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa'da lise öğrencilerine Covid-19 tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulaması hız kesmeden devam ediyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da lise öğrencilerine Covid-19 tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulaması hız kesmeden devam ediyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında liselerde velilerin onayı alınarak 12-18 yaş arası öğrencilere aşı yaptı. Aşı ve bilgilendirme yapılan Prof. Dr. Fuat Zengin Anadolu lisesi ve Eyyübiye Anadolu Liselerinde velilerinden onay alınan 12-18 yaş arası öğrencilere Covid-19 aşının ilk dozu yapıldı. Eyyübiye Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Burak Güney, aşı ile ilgili açıklamasında, "Okulların devam edebilmesi için aşı çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve tüm sağlık çalışanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor

Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor

Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor

Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri
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