Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar kapanacak mı? Türkiye genelinde artan vaka sayıları sonrası vatandaşlar büyük tedirginlik yaşamakta. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sonrası internette en çok merak edilen sorular "Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Okullar tatil olacak mı? Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar kapanacak mı? Online eğitim olacak mı?" soruları olurken, konu ile ilgili yapılan resmi mecralardan gelen açıklamalar merak edilmekte. Peki, milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Okullar tatil olacak mı? Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar kapanacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK 2021?

Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Maske ve aşı olmayanlara PCR zorunluluğu getirilen yüz yüze eğitimde1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında yapılacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okulların tatil olup, olmayacağı son dönemde oldukça merak edilmekte. 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılında okulların 1. dönem ara tatili dışında tatil olup, olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Eğitim sisteminde 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okul, yaklaşık 850 bin de derslik bulunduğunu dile getirerek, yeni yaklaşımla sadece vakanın veya yakın temasında olduğu sınıflarda 14 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini, bu 14 günlük arada canlı sınıflarla öğrencilerin eğitime devam etmesiyle ilgili her türlü desteği verdiklerini anlattı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

14 günlük ara verilen sınıfların bu sürecin ardından yeniden sistemin içine dahil edildiğini belirtti.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanıp, kapanmayacağı tartışmaları devam ederken. Konu hakkındaki en net açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.

Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.

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