Okullar kapanıyor mu? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanacağı yönündeki haberler e ilişkin, "Haber yanlıştır. Bilim Kurulu'muzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanabileceği yönündeki haberler e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basına yansıyan haberler i yalanlayan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulu'muzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." dedi.

(İHA)

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