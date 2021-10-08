Okullar kapanacak mı? Okullar kapanır mı? Son dakika okullar! - Haberler
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Okullar kapanacak mı? Okullar kapanır mı? Son dakika okullar!

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Okullar kapanacak mı? Okullar kapanır mı? Son dakika okullar!

MEB 5 bin 900 sınıfın eğitime ara verip tekrar başlandığı duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Okullar kapanacak mı ve Okullar kapanır mı gibi konular araştırıldı. Peki, Okullar kapanacak mı?

Okulların açılmasının üzerinden bir aya yakın bir zaman geçti. 6 Eylül'de okulların açılmasının ardından sınıfta bir koronavirüs vakası çıktığında ne yapılacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Okullar kapanacak mı 2021? Okullar tatil mi? Okullar kapanıyor mu? Okullarda koronavirüs vakalarına rastlandı mı? Son dakika okullar! Okullar tatil mi? Okullar tekrar kapanacak mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında, velileri ve öğrencilerin merak ettiği "Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

esinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.

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