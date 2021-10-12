Okullar kapanacak mı? Bilim Kurulu kararları! Okullar online eğitime geçecek mi, yüz yüze devam mı edecek?

Okullar kapanacak mı sorusu Bilim Kurulu kararlarına göre yanıt arıyor. Okulların kapanıp kapanmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarının 30 binlere yükselmesinin ardından yüz yüze eğitim bitecek mi, sorusu veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer vakalar artarsa okullar kapanacak mı? sorusuna, 'Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor.' yanıtını vermişti. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki, Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime geçilecek mi?

OKULLAR KAPANACAK MI? BİLİM KURULU!

Okulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilen okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Öğrenciler tüm kademelerde okullara giderek eğitim görüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum.' dedi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını,Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:

"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."

BAKAN MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vakalar artarsa okullar kapanacak mı? sorusuna şöyle yanıt verdi;

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

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