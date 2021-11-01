Okullar kapanacak mı?

Koronavirüs gölgesindeokullardayüz yüze eğitim devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam ederken artan vakalar sonrası uzaktan eğitime geçilir mi sorusu güncelliğini koruyor. Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki gündemde okulların kapanması var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'in açıklamalarından yola çıkarak okulların kapanabileceği yorumunun yapıldığı haberler e yanıt verdi. Koca, açıklamasında "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet