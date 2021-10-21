Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Bilim Kurulu üyelerinin şikayetçi olduğu soruyla ilgili Bakan Koca, merak edilen konulara açıklık getirdi. Peki, Okullar açık kalacak mı? Okullar kapanıyor mu?

OKULLAR AÇIK KALACAK MI?

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Bilim Kurulu üyelerinin şikayetçi olduğu soruyla ilgili Bakan Koca, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Koca'nın paylaştığı yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu. Açıklamada, "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda "okullar açık kalacak mı?" sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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